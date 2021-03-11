Hani'de yol genişletme ve asfaltlama çalışması

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu'nun talimatıyla Hani ilçesinde kazalara neden olan tek şeritli yollar çift şeritli hale getirilip, yeniden asfaltlanıyor.

Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, yol çalışmalarının başlatıldığı Kaledibi Grup Yolu diye bilinen Kalaba, Yukarı Turalı, Topçular ve Kaledibi Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan ana yolda incelemelerde bulundu. Şantiye alanını gezen ve ekiplerden bilgi alan Başkan İbrahim Lale, belediyenin talebini geri çevirmeyen Vali Münir Karaloğlu'na teşekkür etti. Yol genişletme çalışmalarının bitmesiyle ilçe halkının büyük bir eziyetten kurtulacağını ifade eden Lale, “Proje kapsamında 20 kilometrelik ana yolumuza sıcak asfalt dökülecek ve yol genişletilerek, çift taraflı olarak trafik akışı sağlanacak. Yollarımız bir otoban görünümüne kavuşacak. Ayrıca Akçayurt Mahallemizde 4.2 kilometrelik asfalt ve yol genişletme çalışması yapılacak. Her projemize olumlu yaklaşan valimize, bu projeyi de hayata geçirdiği için çok teşekkür ediyorum” dedi.