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Hani'de yol genişletme ve asfaltlama çalışması

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu’nun talimatıyla Hani ilçesinde kazalara neden olan dar yollar genişletilip, yeniden asfaltlanıyor.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu'nun talimatıyla Hani ilçesinde kazalara neden olan dar yollar genişletilip, yeniden asfaltlanıyor.


Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, yol genişletme çalışmalarının başlatıldığı Kaledibi Grup Yolu'nda incelemelerde bulundu. Şantiye alanını gezen ve ekiplerden bilgi alan Başkan İbrahim Lale, belediyenin talebini geri çevirmeyen Vali Münir Karaloğlu'na teşekkür etti. Yol genişletme çalışmalarının bitmesiyle ilçe halkının büyük bir eziyetten kurtulacağını ifade eden Lale, “Yıllardır hizmet gitmeyen yerlere Valimiz Münir Karaloğlu sayesinde hizmet gidiyor. Vatandaşımız, projenin hayata geçmesiyle daha rahat ve güvenli seyahat edebilecek. Her projemize olumlu yaklaşan valimize, bu projeyi de hayata geçirdiği için çok teşekkür ediyorum” dedi.

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