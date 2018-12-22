Hani'deki polislere yönelik saldırıya 7 tutuklama

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen ve bir polisin şehit olduğu bir polisin de yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, 17 Aralık'ta Hani ilçesi Kabala köyü mevkiinde İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli ekiplerin bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu bir aracı takip ettikleri esnada çıkan çatışmada bir polis memurunun şehit olduğu, bir polis memurunun da yaralandığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Araç ile olay yerinden kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Hani ilçesi kuzeydoğusunda 17 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 17.00'dan itibaren Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adnan Uluışık-44 operasyonunun icrasına başlanılmıştır. Bölücü terör örgütü mensuplarınca olayda kullanıldığı tespit edilen 21 AAB 595 plakalı beyaz renkli araç Yukarıturalı köyüne yaklaşık 800 metre mesafede terk edilmiş vaziyette bulunmuş, olay yeri inceleme timi tarafından araç içerisinde yapılan inceleme neticesinde aracın sağ ön koltuk ile arka koltuk üzerinde yoğun şekilde kan izlerinin olduğu tespit edilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarının olay esnasında kullandıkları aracı terk etmelerini müteakip aynı bölgeden B.O. isimli şahıs adına kayıtlı 02 HL 426 plakalı araç ile kaçtıkları tespit edilmiş olup, bahse konu araç Yukarıturalı köyünde ikamet eden B.O isimli şahsın evinin önünde bulunmuştur. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının olay yerinden kaçmasına yardım eden ve Yukarıturalı mahallesinde ikamet ettikleri tespit edilen şüpheli şahısların yakalanması amacı ile 18-19 Aralık 2018 tarihlerinde icra edilen operasyon sonucu, A.Y, A.O, T.O, A.O, A.İ.O, İ.N ve B.O isimli 7 şüpheli şahıs yakalanarak Hani Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmıştır" denildi.

Açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarına yardım yataklık yapan ve gözaltında bulunan 7 şüphelinin, 21 Aralık'ta sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandığı, firari durumda bulunan 1 şüpheli hakkında yakalama Kararı çıkartıldığı belirtildi. Terörle mücadele kapsamında, olay yerinden kaçan bölücü terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak, etkisiz hale getirmek ve firari şüpheliyi yakalamak maksadıyla yürütülen operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.