Hani'nin 50 yıllık Aynkebir su kanalları sorunu çözülüyor

Büyükşehir Belediyesi, yanlış kullanım nedeniyle tıkanan ve şehir merkezinde düzensiz akarak tarihi Hatuniye Medresesi başta olmak üzere yapıların zeminine zarar veren Aynkebir suyunun verimli kullanılması amacıyla proje hazırladı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca hayata geçirilen proje ile su çiftçilerin kullanımına sunularak ilçenin 50 yıllık sorunu çözülecek. Çalışma çerçevesinde ekipler, 250 metre trapez kanal, 15 tarla priz kapağı, 180 metre ve 50 metre uzunluğunda iki menfez ile 600 metre boru döşeyecek.

Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nihat Nurbaki çalışmaları inceleyerek bilgi aldı. Projenin tamamlamasıyla Aynkebir suyu oluşturulacak kanallarla çiftçilerin kullanımına sunacak. 800 dönümlük alanın sulanmasının hedeflendiği çalışmadan yaklaşık 500 çiftçi faydalanacak.

Hani Ulu Cami'nin hemen altında bulunan ve halk arasında Aynkebir olarak ifade edilen suyun kaynağı kesin olarak bilinmemektedir. Su, 9 kemerli banttan çıkarak büyük bir havuza dolmakta oradan da 3 kemerli yollardan, evlerin içinden geçerek ilçenin güney istikametinde bulunan bütün tarlalara hayat vermektedir. İlçenin tek sulama kaynağıdır.