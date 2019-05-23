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Harçlıklarını toplayan öğrenciler Ramazan paketi hazırladı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesindeki ortaokul öğrencileri, harçlıklarını biriktirerek hazırladıkları Ramazan paketlerini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki ortaokul öğrencileri, harçlıklarını biriktirerek hazırladıkları Ramazan paketlerini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.


Ergani Cumhuriyet Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklarıyla ihtiyaç sahipleri için Ramazan paketi hazırladı. Bir Sofra da Sen Kur Projesiyle yola çıkan öğrenciler, hazırladıkları kolileri ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.


Okul yönetimi, çocukların sosyal sorumluluk projesinin kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu belirterek, çocukların davranışının büyüklere örnek olması gerektiğini söyledi.

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