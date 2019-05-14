Hareket halindeki araç alev aldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde hareket halindeki otomobil bir anda alev aldı. Araçta bulunan 3 kişi kendilerini son anda kurtardı.

Olay, Çınar ilçesi Mardin yolu Atatürk Bulvarı civarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 47 PR 9668 plakalı araç Mardin'e doğru seyir halindeyken bir anda alev aldı. Alev alan araçta bulunan 3 kişi kendilerini can havliyle dışarı atarken, yangını gören çevre sakinleri, alevleri fırından çektikleri hortumla söndürdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir süre soğutma çalışması yaptı. Araçta maddi çapta hasar oluşurken, güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından, araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.