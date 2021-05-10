Hareketsizlik ömrü kısaltıyor

Mehmet Ali Ay, fiziksel aktivitenin yaşamlarının bir parçası haline gelmesi halinde sağlığı koruyup geliştirmenin daha kolay olduğunu söyledi.

Mehmet Ali Ay, 10 Mayıs Sağlık İçin Hareket Günü nedeni ile açıklamalarda bulundu. Sağlıklı yaşamın ilk adımının günlük yaşamı aktif geçirmek olduğuna dikkat çeken Uz. Dr. Ay, “Fiziksel aktivite, yaşamımızın bir parçası haline geldiğinde sağlığımızı koruyup geliştirmek daha da kolaylaşır. Özellikle pandemi günlerinde hareketsizlik daha fazla arttı ve maalesef bunun olumsuz sonuçlarını görüyoruz. Sadece fiziksel sağlık değil ruhsal sağlığın korunması açısından da fiziksel aktivite hayati öneme sahiptir. Her gün yarım saat yürümek bile bizi kalp damar hastalıklarından, yüksek kan basıncından, yüksek kolesterolden, eklem hastalıklarından, obeziteden, diyabetten, bunamadan ve depresyondan korumada yardımcı olur” dedi.

“Hareketsizlik ömrü kısaltır”

Dünya genelinde ölüme neden olan risk faktörleri arasında 4. sırada hareketsizliğin geldiğini hatırlatan Uz. Dr. Ay, “Meme ve kolon kanserlerinin yaklaşık yüzde 21-25'inin, diyabetin yüzde 27'sinin ve iskemik kalp hastalığının yüzde 30'unun ana nedeninin hareketsizlik olduğu tahmin edilmektedir. Obezitenin artmasına neden olan önemli faktörlerden biri hareketsiz yaşam tarzının yaygınlaşmasıdır. Buna karşılık fiziksel aktivite; kan basıncını azaltır, HDL seviyesini arttırır ve kilo kontrolü için anahtar role sahiptir” diye konuştu.

“Yaşınıza ve sağlığınıza göre hareket edin”

Beden ve ruh sağlığı için herkesin sağlığının el verdiği ölçüde egzersiz yapması gerektiğine dikkat çeken Uz. Dr. Ay, “Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için haftada 150 dakikalık orta şiddette bir egzersizi yetişkinlere öneriyoruz. 1-4 yaş arası çocuklar, gün içinde farklı şiddetlerde toplam 180 dakikalık fiziksel aktivite yapmalıdırlar. 5-18 yaş arasındaki çocuk ve ergenler için ise günde 60 dakika, orta şiddetliden yüksek şiddetli aktivitelere doğru şiddeti değişen aktiviteler yapabilirler. Orta şiddetli aktivitelere, hızlı yürüme, düşük tempolu koşu ve dans etmeyi örnek olarak verebiliriz. Tempolu koşular, voleybol, basketbol gibi oyunlar ise yüksek şiddetli aktiviteler kapsamına girer. Yaşınız ve sağlık durumunuz ne olursa olsun, doktorunuzun önereceği şekilde fiziksel aktivite yapabilirsiniz. Unutmayın, beden ve ruh sağlığı için Harekete geçin. Özellikle bahar aylarını fiziksel aktiviteler için değerlendirmeyi ihmal etmeyin” şeklinde konuştu.