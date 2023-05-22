Türkiye'de tüketicinin yatırım olarak ‘güvenli' olarak gördüğü konut sektöründe satışlar durma noktasına geldi. 2023 seçimleri ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin doğrudan etkilediği konut sektörü temsilcileri seçim sonrasına işaret etti.

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden sonra birçok ilde yaşanan kiralık ve satılık konutta fahiş fiyat sıkıntısı Diyarbakır'da da başlamıştı. Depremden sonra bir nebze de olsa arz edilen konutlar, seçimle birlikte tekrar durma noktasına geldi.

TURYAP Diyarbakır Temsilcisi Mehmet Çetin, 14 Mayıs'taki seçimden sonra nispeten de olsa konut satışlarında hareketliliğin olduğunu, tekrar 28 Mayıs'taki seçimin piyasayı etkilediğini belirtti.

Çetin, “Seçim öncesi yerel halkın büyük bir çoğunluğu konut almada seçim sonrasını bekliyor. Konut satışlarımız durma noktasına geldi. 14 Mayıs'taki seçimden sonra nispeten de olsa hareketlilik başlamıştı. Özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra TURYAP olarak vatandaşlarımıza elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz” dedi.

“Hasarsız konutlara talep oluşmaya başladı”

Kentte kiraların 3 bin TL'den 10 bin TL'ye kadar bir kerede yükseldiğine dikkat çeken Çetin, “Kiralar konusunda ise yıkıcı depremden sonra evleri yıkılan veya ağır hasar alan vatandaşlarımızın hasarsız konutlara ciddi anlamda konut talebi oluşmaya başladı. Ortalama kira değeri 3 bin TL olan konutları 10 bin TL'ye kadar çıkardılar. Bu fahiş fiyatların önüne geçmek gerekiyor. Özellikle de işin ehli olmayan satıcılar malum fiyatların üstüne kat kat fiyatlar katarak piyasayı yükseltiyorlar. Bunlar yüzde 2'lik komisyonla yetinmeyip satıcıların aldığı fiyatların üstüne kendi fiyatlarını da koyarak satış yapmaya başladılar. Bir an önce yetkililer emlak sektöründe ciddi denetimler yapmalıdır” ifadelerini kullandı.

Konut yatırımının seçim sürecinde çok önemli olduğuna vurgu yapan Çetin, şunları kaydetti:

“Ev yatırımını şu an vatandaşlarımız bilinçsiz bir şekilde yapmaktadır. Biz de TURYAP Gayrimenkul olarak profesyonel ekibimizle birlikte ücretsiz yatırım danışmanlığı vermeye başladık. Konut fiyatlarında önümüzdeki süreçte artışlarla ilgili bir bilinmezlik olsa da, halihazırda mevcut konut arzı karşılanmadığından ufak çaplı fiyat artışları olabilir. TOKİ tarafından yapılan 27 bin konut mevcut talep karşısında maalesef yetersiz kalacaktır. Bu tür sorunların yaşanmaması adına devlet büyüklerimizin tarım alanlarına dikkat edilmesi suretiyle taşlık alanları imara açması gerekiyor. Özel girişimci müteahhitlerimizin de desteklenmesi lazım. Milletimizin menfaati doğrultusunda özel girişimcilerin ellerinin güçlendirilmesi gerekmektedir.”