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Haşere ilaçlamasında 16 kişi zehirlendi

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde, belediyenin yaptığı ilaçlama çalışmaları sonucu 16 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde, belediyenin yaptığı ilaçlama çalışmaları sonucu 16 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.


Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, belediyenin haşerelere yönelik yapmış olduğu ilaçlama sonucu Kaya Mahallesi'nde 16 kişi zehirlendi. Zehirlenen vatandaşlar Kocaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan müdahale sonucu durumu ağır olan 2 kişinin Diyarbakır'a sevk edildiği öğrenildi.


Olayla ilgili yetkililerin inceleme başlattığı öğrenildi.

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