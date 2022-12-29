Hasretle bekledikleri bebeklerini 14 yıl sonra kucaklarına aldılar

Şanlıurfa'da yaşayan ve 14 yıldır evlat sahibi olamayan Mehmet Sinan, Mevsim Karaca çifti bebeklerini kucaklarına alarak Diyarbakır'da tedavi gördükleri kliniği ziyaret etti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan ve 14 yıldır evlat hasreti çeken 42 yaşındaki Mehmet Sinan Karaca ve 36 yaşındaki Mevsim Karaca normal yollardan evlat sahibi olamayınca birçok kliniğe başvurarak 1 tüp bebek denemesi olumsuz sonuçlandı. Arkadaş tavsiyesiyle Diyarbakır'da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvuran ve polikistik over teşhisi konulan çifte fitoterapi ve akupunktur tedavileri uygulanınca müjdeli haberi aldı. Çocuklarını kucaklarına alarak 14 yıllık hasreti sona erdiren çift Perihan bebekle kliniği ziyaret etti.