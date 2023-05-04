Hasta taşıyan araç otomobille çarpıştı, şarampole uçtu: 4 yaralı

Diyarbakır'da hastaneye hasta götüren araç bir otomobille çarpıştı. Hasta taşıyan araç şarampole yuvarlanırken, kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Yenişehir ilçesine bağlı Diyarbakır Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aracında hasta taşıyan 06 BOT 708 plakalı otomobil sürücüsü kırmızı ışık ihlali sonucu kontrolsüz kavşaktan gelen 34 GDZ 550 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 06 BOT 708 plakalı araç şarampole yuvarlandı. Kazada 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlatırken, kazaya karışan araçlar ise 4. Sanayi Sitesine götürüldü.