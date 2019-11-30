Hastalar ve sağlıkçılar kansere karşı birlik oldu

Öğren, farkına var, korkma sloganıyla Memorial Diyarbakir Hastanesi konferans salonunda düzenlenen toplantıya, kanseri yenmiş ve kansere karşı mücadele veren bir çok hasta ve hasta yakını, Onkoloji Merkezi doktorlarindan Prof. Dr. Mahmut Ilhan, Doc. Dr. Ahmet Şiyar Ekinci, Uz. Dr. Mehmet Murat Akın, Uz. Dr. Serdar Altındağ, Psikoloji Bölümünden Uzman Psikolog Özlem Soysal ve Uzman Psikolog Olcay Geçgel ve tedavi süresince hastaların yanında olan onkoloji birimi personelleri katıldı. Uzman Dr. Mehmet Murat Akın ve Uzman Psikolog Özlem Soysal öncülüğünde düzenlenen toplantının amacı kanser tedavisi sürecinde hastaların deneyimlerini paylaşmak ve kanserin de tedavi edinebilir bir hastalık olduğuna vurgu yapmak olduğu bildirildi.

Kanser hastalarında moral ve motivasyonun önemine vurgu yapan Uzman Dr. Mehmet Murat Akın, "Kanser hastalarının aile ve sosyal çevreden göreceği destek, hastalıkla mücadele etmelerinde çok önemli rol oynar. Hasta yakınları, bu süreçte hem kaygılı olmaları hem de nasıl davranacaklarını bilmemeleri nedeniyle bazen yanlış tutumlar sergileyebilirler. Kanser hastası olan bireylerin aileleri özellikle bu noktalara çok dikkat etmelidir.Bu toplantıları düzenlememizdeki amaç da hastalarımızın kaygılarını gidermek, farklı kanser türüne yakalanan hastaların hayatını deneyimleyip ondan faydalanmak veya ders çıkarmak ve onlara destek olmaktır. Unutulmaması gereken bir şey var, kanser yenilemez, tedavi edilemez bir hastalık değildir, bunu bilerek ve benimseyerek hareket edilmelidir. Toplantılarımız ileri tarihlerde farklı konular ile devam edecektir" dedi.