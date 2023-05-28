Hastalığı vatandaşlık görevine engel tanımadı

Diyarbakır'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçiminin 2. turunda oyunu kullanmak için sandık başına tek gidemeyen vatandaşlar, İl Sağlık Müdürlüğünün tahsis ettiği Evde Sağlık Hizmetleri ekibinin desteğiyle oylarını kullandı.

Türkiye sabah 08.00'de 13. Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Vatandaşlık görevini yerine getiren seçmenler, ülkeyi 5 yıl boyunca yönetecek Cumhurbaşkanının seçecek. Bu çerçevede hastalığı olup sandık başına tek gidemeyen vatandaşlar Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce Evde Sağlık Hizmetleri ekibini desteğiyle vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde kansızlık şikayetiyle dahiliye bölümünde yatan Mehmet Gürkan, demokratik hakkını kullanmak için Yenişehir ilçesindeki Turgut Özal İlkokulunda Evde Sağlık Hizmeti ekiplerinin yardımıyla oyunu kullandı.

Vatandaşlık görevini yerine getirdikten sonra İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Gürkan, İl Sağlık Müdürlüğü'nün hizmetinden memnun kaldığını belirterek şunları kaydetti:

“Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi dahiliye bölümünde kansızlık şikayetinden dolayı yatmaktayım. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğündeki arkadaşlara Cumhurbaşkanlığı Seçiminin 2. turu için Evde Sağlık Hizmeti aracılığıyla ricada bulundum. Sağ olsunlar beni kırmayıp araç tahsis ettiler. Yenişehir ilçesinde ekipteki arkadaşların yardımıyla oyumuzu kullandık. Sergilemiş oldukları hizmetten çok memnun kaldık. Herkesten Allah razı olsun.”