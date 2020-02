'Hastaneye gidiyorum' diye evden çıktı, kendisinden bir daha haber alınamadı

Diyarbakırlı 20 yaşındaki Mehmet Esenkuş, 6 Şubat'ta ailesine hastaneye gideceğini söyleyerek evden çıktı. Çocuklarından 18 gündür haber alamayan Esenkuş ailesi, oğullarının terör örgütleri tarafından kandırılıp kaçırıldığından şüphelendiklerini belirterek Mehmet'in bir an önce bulunmasını istedi.

Mehmet Esenkuş'un babası Faruk Esenkuş, oğluyla aynı fabrikada çalıştıklarını söyledi. Oğlunun diş hastanesine randevu aldığını ve 6 Şubat'ta "hastaneye gidiyorum" diyerek evden çıktığını belirten baba Esenkuş, oğlunun hastaneye gitmediğini öğrendi. 18 gündür evladından haber alamayan acılı baba, oğlunun bir an önce bulunmasını istedi.

"Terör örgütleri tarafından kandırıldığını ve kaçırıldığını düşünüyorum"

Oğlunun 6 Şubat günü dişinin ağrıdığını kendisine hastaneye gideceğini söylediğini aktaran baba Faruk Esenkuş, "Akşam sordum dişin nasıl oldu. ‘Yarına 08.30'a randevum var' dedi. Ertesi gün ben işe gittim, o da 1, 2 sata sonra işi biter gelir diye beklerken öğlene kadar gelmeyince annesini aradım eve gelip gelmediğini sordum. Henüz gelmediğini söyledi. Öğleden sonra gelmeyince endişelenmeye başladım. Her an arıyorum evi yok. Arkadaşlarına falan sordum, Mehmet'i gören var mı diye, artık endişelerimiz artmaya başladı. Eve geldim çevreye ve arkadaşlarına tekrar sormaya başladım, gittiği yerlere gittim yine yok. Ondan sonra karakola gidip oğlumun kayıp olduğunu bildirdim. Ramazan Bayramından sonra oğlum değişmeye başladı, oğlumuzu tanıyamaz olduk. Konuşmayan, susan, yanımıza gel otur derdik, gelmezdi. Emniyette olup biteni anlattım. Artık emniyetin Türkiye'nin her yerinde arama listelerinde. Terör örgütleri tarafından kandırıldığını ve kaçırıldığını düşünüyorum. Oğlum normal bir insanken birden değişmeye başladı" dedi.

Anne Adile Esenkuş ise oğlunun hastaneye gideceği için sabah evden çıktığını söyledi. Adile Esenkuş, "'Anne ben hastaneye gidiyorum' dedi. Onu sabah çağırdım. Sabah saat 08.00'da gitti daha hiç gelmedi. Ne telefon açtı, ne de bir şey yaptı. Oğlum Mehmet neredeysen gel" diye konuştu.