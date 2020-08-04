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Hasuni Mağaralarında turizm canlandı

Korona virüs salgını nedeniyle bir süre kapalı olan Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki Hasuni Mağaraları, kapılarını tekrar ziyaretçilere açtı.

Korona virüs salgını nedeniyle bir süre kapalı olan Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Hasuni Mağaraları, kapılarını tekrar ziyaretçilere açtı. Kurban Bayramında tarihi bölgeyi ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, Hasuni Mağaralarında yoğunluk oluşturdu.


Silvan ilçesinde, milattan önce bin yılına ait kalıntıların bulunduğu ve içinde barındırdığı yapılarla bölgenin en önemli şehir yerleşim yerlerinden biri olan Hasuni Mağaraları, Kurban Bayramında kapılarını ziyaretçilere açtı. Hasuni Mağaralarını ziyarete gelen yerli turistler, korona virüs tedbirleri kapsamında bölgeyi gezdi. Misafirler daha sonra sosyal tesislerde dinlendi. Vatandaşlar ziyaret boyunca bol bol fotoğraf çekti.

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