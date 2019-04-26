Hatipoğlu, Diyarbakır'da vatandaşlarla bir araya geldi

Dr. Nihat Hatipoğlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Ninova Park AVM'de severleriyle buluştu. Hatipoğlu, doğup büyüdüğü şehirde sevenleriyle buluşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ninova Park AVM, Ramazan öncesi Diyarbakırlı vatandaşları ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile buluşturdu. Adım atacak yer kalmayan alışveriş merkezinde Hatipoğlu'na ilgi büyük oldu. Diyarbakır'ın kendisi için özel olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, doğup büyüdüğü şehirde sevenleriyle buluşmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti. Prof. Dr. Hatipoğlu, “Diyarbakır bizim için özel, doğup büyüdüğüm şehir. Diyarbakır insanların gönüllüyle gani ve bereketli bir şehir. Bugün onlarla kucaklaştık, sahne tıklım tıklım doluydu, Ramazan öncesi böyle olmasından dolayı son derece mutluyum. Ramazan öncesi kardeşlerimizle kucaklaştık. Bir rol model Hz. Muhammed Mustafa'yı Diyarbakırlılarla paylaştım, gelen teyzelerime, küçük evlatlara ve beylere çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel vesilelerle bir araya geliriz. Beni davet eden arkadaşlara da teşekkür ediyorum.” dedi.