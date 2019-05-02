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Hava Orgeneral Küçükakyüz, Diyarbakır'da terörle mücadele harekatına katıldı

Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Diyarbakır’da bulunan 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda f-16 savaş uçağına binerek terörle mücadele harekatına katıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Diyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda f-16 savaş uçağına binerek terörle mücadele harekatına katıldı.


Bayrak törenine katılan Orgeneral Küçükakyüz, üs personeli ve aileleriyle bir araya geldi. Personelin Pilotlar Günü'nü kutlayarak hatıra fotoğrafı çektiren Orgeneral Küçükakyüz, daha sonra F-16 savaş uçağına binerek bilfiil terörle mücadele harekatına katıldı. Orgeneral Küçükakyüz gece uçuşunda terörle mücadele harekatı görevini icra eden filo ve bakım personelini de ziyaret etti.

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