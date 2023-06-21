Havalimanında stoklandığı iddia edilen otomobillerin rent a car araçları olduğu öne sürüldü

Denetim sonucunda araçların stok için otoparka konulmadığı öğrenildi.

Bağlar ilçesinde yer alan Diyarbakır Havalimanı otoparkında eksi 1'inci katta mevcut görüntülerde ambalajlı ve plakasız yaklaşık 13 aracın park halinde görülmesiyle ‘araç stokçuluğu' iddiası öne sürüldü. İddialar üzerine Ticaret İl Müdürlüğü nün harekete geçti. Edinilen bilgilere göre, araçların özel bir rent a car şirketine ait olduğu ve hepsinin plakasının mevcut halde bulunduğu öne sürülerek herhangi bir işlemin başlatılmadığı ileri sürüldü.

Otopark yetkilisinden edinilen bilgilere göre, plakasız ve ambalajlı araçların plaka, sigorta ve kasko işlemlerinin ardından Kurban Bayramı'na kadar hizmete sunulacağı öğrenildi. Öte yandan, il müdürlüğünün durumu öğrenmesi üzerine bahsi geçen yere gidilmesiyle herhangi bir stokçuluğun yapılmadığının belirtildiği öne sürüldü.