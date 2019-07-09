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Havuzun derin olduğunu fark etmeyen genç kızlar boğulmaktan son anda kurtuldu

Diyarbakır Silvan karayolu üzerinde bulunan bir yüzme havuzuna giderek suya aynı anda atlayan üniversite öğrencisi 3 kız, boğulmaktan son anda kurtarıldı.


Olay, Diyarbakır Silvan karayolu üzeri 15. kilometrede bulunan bir yüzme havuzunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tuba K. Merve G. ve Havva A. isimli üç üniversite öğrencisi yüzmek için havuza gitti. Hazırlıklarını yapan genç kızlar aynı anda havuza atladı. Havuzun derin olduğunu fark etmeyen genç kızlar çırpınmaya başladı. Görevliler, boğulmak üzere olan genç kızları sudan çıkararak 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından genç kızları Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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