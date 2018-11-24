Hayatını kaybeden eğitimci için fotoğraf sergisi açıldı

Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi'nde açılan sergiye Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Direk, Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Elaltuntaş, Diyarbakır Fotoğraf Derneği (Fotono21) ile Sille Sanat Sarayı üyeleri, şube ve okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler katıldı. Hayatın her alanında eğitim temasıyla yapılan fotoğraf sergisi Kur'an-ı Kerim tilaveti ile açıldı.

burada bir konuşma yapan Millet İlkokulu Müdürü Bahattin Parlaklı, Alkan'ın örnek gösterilecek bir eğitimci olduğunu, zekası, çalışkanlığı ve kişiliği ile öğrencilere rol model olduğunu söyledi. Uzun yıllar görev yaptığı Selahaddini Eyyubi İlkokulu Müdürü Ömer Atay da Metin Alkan ile beraber çalışmış olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Fotoğraf sergisinin, iki gün boyunca açık olacağı öğrenildi.

Alkan yaklaşık bir buçuk ay önce kalp krizi geçirmiş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.