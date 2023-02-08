İhlas Haber Ajansı

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Hayırsever Aldudak'tan 400 aileye ısıtıcı ve battaniye yardımı

Diyarbakır’da deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken evleri hasar gören 400 ailenin çadırlarına battaniye ve ısıtıcı yardımı yapan hayırsever iş adamı Battal Aldudak, tüm hayırseverleri depremzedelere yardıma davet etti.

Diyarbakır'da deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken evleri hasar gören 400 ailenin çadırlarına battaniye ve ısıtıcı yardımı yapan hayırsever iş adamı Battal Aldudak, tüm hayırseverleri depremzedelere yardıma davet etti.


10 ili etkileyen merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin enkaz çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır'da bulunan 7 apartman yıkıldı, birçok apartman ise hasar gördü. Sokakta kalmak zorunda olan 400 ailenin ısınması için destekte bulunan hayırsever iş adamı Battal Aldudak, afet bölgelerine destek çağrısı yaptı. Çadırları tek tek gezerek dağıtımı gerçekleştiren Aldudak, “Ülkemiz büyük bir afet yaşadı, mağduriyetler söz konusu. İlk gün afet ekibimizle irtibata geçtik, arkadaşlarımızla vatandaşlık görevimizi yerine getirmeye çalıştık. 400 kişinin ısınması için, battaniye ve ısıtıcı tedariğinde bulunduk. Vatandaşlarımız muhakkak duyarlıdır büyük eksikler söz konusu ivedikle yardım bekliyoruz” dedi.

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