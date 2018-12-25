Hayırsever iş adamı yüz güldürdü

Diyarbakır'da ismini açıklamayan hayırsever iş adamı, ihtiyaç sahibi çocuklara okul kıyafetleri aldı. Emniyet ekiplerinin yardımıyla okulda kıyafetleri dağıtılan çocukların mutlulukları yüzlerinden okundu.

Diyarbakır'da okulları gezerek ailelerinin maddi imkansızlıkları nedeniyle okul kıyafeti alamadığını belirlediği çocukları tespit eden emniyet ekipleri, okul müdürlüklerinden aldıkları liste ile ismini açıklamayan hayırsever iş adamlarıyla birlikte okul kıyafetleri ve ayakkabı ihtiyaçlarını gideriyor. Son olarak Yenişehir ilçesinde bulunan Hülya Tugay İlköğretim okulunda ailelerinin maddi imkansızlıkları nedeniyle okul kıyafeti alamayan 49 öğrenciye okul üniforması ve 65 öğrenciye de ayakkabı hediye edildi. Hayırsever iş adamına ve desteklerini esirgemeyen emniyet ekiplerine yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eden Hülya Tugay İlköğretim Okul Müdürü Veysi Bingöl, okul üniformalarını maddi durumu iyi olan öğrenciler alabildiklerini fakat maddi imkanları yetersiz olan bazı öğrenciler alamadıklarını belirterek hayırsever iş adamı ve emniyet ekipleri sayesinde arkadaşlarıyla eşit olduklarını söyledi.