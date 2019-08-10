Hayırsever vatandaştan 120 yetim çocuğa bayramlık

Diyarbakır'da yaptığı yardımlarla halk arasında 'Dermanbaba' olarak tanınan Yılmaz Acu bir hayırseverin aracılığıyla bayram öncesi tespit ettiği yetim ve öksüz 120 çocuğa bayramlık alarak sevindirdi.

Diyarbakır'da motosikleti ile kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerine derman olmaya çalışan Yılmaz Acu, bu bayramda da yetim ve öksüz çocukları sevindirdi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever iş adamının vesile olduğu ve yaptığı yardım ile Yılmaz Acu'nun kapı kapı dolaşarak tespit ettiği 120 çocuğa bayramlık olarak kıyafet alındı. Yardımların gizli yapılmasını bu nedenle isminin açıklanmasını istemediğini belirten hayırsever ve Yılmaz Acu çocuklara kıyafetleri kendi elleriyle giydirerek çocukların sevincine ortak oldu.

“Yetim ve kimsesiz çocukları mutlu etmek beni de mutlu ediyor”

Yıllardır hayır ve hasenat işleriyle uğraştığını belirten bu süre içerisinde binlerce insana yardımcı olduğunu, yetim ve kimsesiz çocukların mutluluğunun kendisini de çok mutlu ettiğini söyleyen Acu, "Uzun yıllardır fakir ve fukaraya yardımcı olmak için mücadele ediyorum. İhtiyaç sahibi aileleri tek tek tespit ederek hayırseverlerin yaptığı yardımları kendilerine ulaştırıyorum. Binlerce aileye yardımımız olmuştur ancak, yetim ve kimsesiz çocuklara yaptığımız bu yardım hepsinden daha çok mutlu etti beni. Çünkü yetim ve öksüz çocukları mutlu etmenin mutluluğu benim için ayrı bir güzel. Sağ olsun kıymetli bir iş adamımızın yaptığı yardım ile 120 çocuğumuza bayramlık alarak giydirdik. Değerli iş adamımız isminin de gizli kalmasını istedi. Özellikle Bağlar'da yaşayan Sur mağduru, yetim, engelli, hasta ve yaşlı ailelerimizin yetim ve öksüz çocukları için hiç kimseyi rencide etmeden kıyafetleri teslim ettik. Aldığımız dualar beni çok mutlu etti” dedi.

“Yetim çocuklarımızı sevindirdiler, Allah razı olsun”

Çocuklarına bayramlık alamadıklarını bu yardımla çok mutlu olduklarını dile getiren Fatmanur Kardeş, "Eşim yıllar önce vefat etti. Yetim çocuklarım vardı, bayram yaklaşıyordu çocuklar bayramlık istiyordu ancak alacak paramız yoktu. Dermanbaba yine her zamanki gibi derman gibi yetişti bize. Verdikleri bayramlık kıyafetlerle hem yetimlerimiz hem biz sevindik. Rabbim hayırlarını kabul etsin. Bu bayram ağzı çok mutlu olduk, kendilerine sonsuz teşekkür ederiz" diye konuştu.