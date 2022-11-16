Hazırlık maçı: Türkiye: 1 - İskoçya: 0 (İlk yarı)

A Milli Futbol Takımı, özel maçta İskoçya ile Diyarbakır’da karşılaşıyor.
A Milli Futbol Takımı, özel maçta İskoçya ile Diyarbakır'da karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Türkiye'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada topu alan Hakan Çalhanoğlu, ceza yayı ön bölümünden yaptığı şutta kaleci Gordon sağına yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
18. dakikada sağ taraftan korner paslaşarak kullanıldı. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topu kontrol eden İrfan Can Kahveci, bekletmeden ceza sahasına orta yaparken Ozan Kabak'ın yakın mesafeden kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Seken topu Ozan tekrar kafayla vurdu, meşin yuvarlak kaleci Gordon'da kaldı.
37. dakikada uzun topu kontrol ederek sol çaprazdan ceza sahasına giren Eren Elmalı'nın sert şutunda kaleci Gordon ayaklarıyla topu kornere çeldi.
40. dakikada sağ taraftan Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı duran topta Ozan Kabak ceza sahası içinde iyi yükselerek kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Visar Kastrati, Edmond Zeqiri, Granit Hyseni
Türkiye: Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Cenk Özkaçar, Zeki Çelik, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Ferdi Kadıoğlu (Eren Elmalı dk. 34), İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Cenk Tosun
Yedekler: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Samet Akaydın, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Özcan, Doğukan Sinik, Berkay Özcan, İsmail Yüksek, Deniz Türüç, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal, Umut Bozok
Teknik Direktör: Stefan Kuntz
İskoçya: Craig Gordon, Jack Hendry, Grant Hanley, Kieran Tierney, Ryan Fraser, Billy Gilmour, Scott McTominay, Andrew Robertson, John McGinn, Stuart Armstrong, Lydon Dykes
Yedekler: Liam Kelly, Robby McCrorie, Scott McKenna, Ryan Porteous, Calvin Ramsay, Lewis Ferguson, Ryan Christie, Jacob Brown, Ryan Jack
Teknik Direktör: Steve Clarke
Gol: Ozan Kabak (dk. 40) (Türkiye)
Sarı kart: McTominay (İskoçya)