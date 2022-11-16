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Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - İskoçya: 1 (Maç sonucu)

A Milli Futbol Takımı, özel maçta İskoçya ile Diyarbakır’da karşılaştı.

A Milli Futbol Takımı, özel maçta İskoçya ile Diyarbakır'da karşılaştı. Mücadeleden ev sahibi Türkiye, Ozan Kabak ve Cengiz Ünder'in attığı gollerle 2-1 galip ayrıldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada orta alanda Zeki Çelik'ten aldığı pasla rakip sahada topla buluşan Cengiz Ünder, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 2-0


62. dakikada rakip sahada topla buluşan McGinn, hızla sol çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1



Stat: Diyarbakır


Hakemler: Visar Kastrati, Edmond Zeqiri, Granit Hyseni


Türkiye: Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Cenk Özkaçar, Zeki Çelik, Hakan Çalhanoğlu (Deniz Türüç dk. 69), Orkun Kökçü (Salih Özcan dk. 46), Ferdi Kadıoğlu (Eren Elmalı dk. 34), İrfan Can Kahveci (Kerem Aktürkoğlu dk. 81 ?) Cengiz Ünder (İsmail Yüksek dk. 81 ?), Cenk Tosun (Enes Ünal dk. 69)


Yedekler: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Samet Akaydın, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, , Doğukan Sinik, Berkay Özcan, Arda Güler, Umut Bozok


Teknik Direktör: Stefan Kuntz


İskoçya: Craig Gordon, Jack Hendry, Grant Hanley (Scott McKenna dk. 46), Kieran Tierney, Ryan Fraser (Calvin Ramsay dk. 46), Billy Gilmour (Ryan Jack dk. 67), Scott McTominay (Lewis Ferguson dk. 79), Andrew Robertson, John McGinn, Stuart Armstrong (Ryan Christie dk. 67), Lydon Dykes (Jacob Brown dk. 79)


Yedekler: Liam Kelly, Robby McCrorie, Ryan Porteous


Teknik Direktör: Steve Clarke


Goller: Ozan Kabak (dk. 40), Cengiz Ünder (dk. 49) (Türkiye), McGinn (dk. 62) (İskoçya)


Sarı kartlar: McTominay, Robertson (İskoçya), Zeki Çelik, Deniz Türüç (Türkiye)

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