Hazro içme suyu sistemi yenileniyor

Merkeze uzak ilçelerin yıllardır biriken sorunlarını birer birer çözen DİSKİ, son olarak Hazro, depolarını yeniliyor. Depolar; boru tesisatları paslı, sızdırmazlık özelliğini yitirmiş depolarda bakım onarım çalışmaları başlatıldı. Depolarda bakım onarım çalışmalarının yanı sıra, güvenlik sağlanarak etrafları da korumaya alınıyor. Depoların iç ve dış yapılarındaki elektrik tesisatları da yenileniyor. Su depolarının bakım-onarımı çerçevesinde iç-dış cephe boyama, vana değişimleri, yalıtım, demir aksamlarının yenilenmesi, deponun dışarıdan gelecek tehlikelere karşı ihata tel ile çevrilmesi ve su deposu içi temizliğini gerçekleştiriyor. Yeni şebekeler döşenirken, scada sistemiyle 24 saat takip edilmesini gerçekleştiriliyor.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ve yetkilileri devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı. Su depolarının yanı sıra terfi hatları ve kuyuların bakımını da kapsayan çalışmalarda Hazro merkezde depolar yenileniyor. Projenin tamamlanma aşamasına geldiğini belirten DİSKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, amaçlarının hijyen, güvenirlik ve kalite unsurlarını sağlayarak vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz su vermek olduğunu söyledi.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ve ekipleri depo inceleme çalışmalarının ardından Hazro Kaymakamı Salih Sak ile toplantı yaptı.

Toplantıda 24 saat kesintisiz içme suyu sağlamak amacıyla yapılacak çalışmalar hakkında görüşüldü.