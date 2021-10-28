Hazro Millet Bahçesine kavuşuyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Hazro'da bir süre önce yapımına başlanılan 32 bin metrekarelik Millet Bahçesi'nde çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların hoşça vakit geçirmelerini sağlamak ve dinlenme alanı oluşturmak amacıyla ilçelerde yeşil alanlar oluşturmaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığınca Hazro'da Bahçe mahallesinde sürdürülen Millet Bahçesi projesinde kot çalışmaları ve kazı dolgu işleri yapıldı. Ekipler, altyapı çalışmaları kapsamında elektrik, bitkisel sulama, içme suyu, drenaj ve kanalizasyon hatlarını tamamladı. Alanda yürüme yollarının bordürleri çekildi. Zeminde beton parke döşenen parkta kamelya, çocuk oyun, teleferik ve fitness alanı belirlendi. Bitkisel toprak serimi yapılan projede, parkı çevreleyen hatıl betonu döküldü, bebek bakım odası ve lavaboların çelik konstrüksiyonu cephe kaplaması tamamlandı.

32 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Millet Bahçesi'nde 7 farklı türde 469 ağaç, 3 farklı çeşit olmak üzere 1373 çalı ve 19 bin metre kare alana çim de serilecek. Büyükşehir Belediyesi, Hazro Millet Bahçesi çalışmalarını Ocak 2022'de tamamlayıp vatandaşın hizmetine sunmayı hedefliyor.