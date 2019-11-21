İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hazro'da çiftçilere 14 bin meyve fidanı dağıtıldı

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde çiftçilere 14 bin 310 adet meyve fidanı dağıtıldı.

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde çiftçilere 14 bin 310 adet meyve fidanı dağıtıldı.


Hazro Hükümet Konağı önünde düzenlenen fidan dağıtım programına Diyarbakır Vali Yardımcısı Hazro Kaymakam Vekili Ali Öner, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Enes İsen ve çok sayıda çiftçi katıldı. Burada konuşan Kaymakam Vekili Öner, 9 bin Antep fıstığı, 3 bin ceviz, 2 bin badem ve 310 adet de zeytin fidanının çiftçilere dağıtıldığını söyledi. Öner, “Dağıttığımız fidanlardan Antep fıstığı yüzde 100 hibeli diğerleri ise yüzde 75 hibeli olarak çiftçilerimize verilmiştir. Dağıtılan bu ürünlerle ilçe ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Çiftçilerimize çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.


Konuşmaların ardından belirlenen çiftçilere fidanları dağıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.