İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hazro'da çiftçilere 29 adet süt sağım makinesi dağıtıldı

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde çiftçilere 29 adet süt sağım makinesi dağıtıldı.

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde çiftçilere 29 adet süt sağım makinesi dağıtıldı.


Hazro Belediyesi önünde düzenlenen süt sağım makinesi dağıtım programına Diyarbakır Vali Yardımcısı Hazro Kaymakam Vekili Ali Öner, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Enes İsen ve çok sayıda çiftçi dağıtıldı. Burada konuşan Kaymakam Vekili Öner, 29 adet süt sağım makinesini çiftçilere dağıttıklarını söyledi. Kaymakam Vekili Öner, “Dağıttığımız süt sağım makineleri yüzde 70 hibeli yüzde 30 çiftçi katkılı. Dağıtılan süt sağım makinelerinin ilçe ekonomisine katkı sağlamasını hedefliyoruz. Çiftçilerimize çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.


Konuşmaların ardından belirlenen çiftçilere süt sağım makineleri dağıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.