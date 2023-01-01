Hazro'da hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara destek

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara 70 adet süt sağım makinesi, 3 adet tamburlu çayır biçme makinesi ve 3 bin 250 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) İdaresi Başkanlığı ile Hazro Kaymakamlığı tarafından yüzde 70 hibe ile desteklenen Hazro'da hayvancılıkta katma değer projesi çerçevesinde vatandaşlara 70 adet süt sağım makinesi, 3 adet tamburlu çayır biçme makinesi ve 3 bin 250 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtıldı. Kaymakamlık binası önünde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Salih Sak, projeden 73 üretici ve yetiştiricinin faydalandığını söyledi. Hayvansal üretimde en büyük girdinin yem maliyeti olduğunu dile getiren Sak, “Dağıtılan yem bitkisi, tohumu ile bu maliyet minimum seviyesine indirilecek. Yetiştirilen yem bitkisi yüksek oranda proteince zengin olacak. Böylece üretilen süt artacak. Dağıtılan tamburlu biçme makinesiyle de biçilip hayvanın yemesi için hazır hale gelecek” dedi.

Projenin katma değer oranının yüksek olduğunu, yem bitkisi tamburlu çayır biçme ve süt sağım makinesinin entegre bir proje olduğunu söyleyen Sak, projeyi destekleyen GAP İdaresi Başkanlığına, projenin başlangıcından bu yana emek veren İlçe Tarım Müdürü Enes İsen ve proje ekibine teşekkür etti.