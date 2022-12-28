Hazro'nun içme suyu rehabilite ediliyor

Merkeze uzak ilçelerin sorunlarını çözen DİSKİ, son olarak Hazro'da depolarını yeniliyor. DİSKİ, boru tesisatları paslı, sızdırmazlık özelliğini yitirmiş depolarda bakım onarım çalışmalarını başlattı. Depolarda bakım onarım çalışmalarının yanı sıra, güvenlik sağlanarak etrafları da korumaya alınacak. Depoların iç ve dış yapılarındaki elektrik tesisatları da yenilenecek.

DİSKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı.

Su depolarının yanı sıra terfi hatları ve kuyuların bakımını da sağlayan çalışmalar çerçevesinde Hazro merkezde toplam 3 su deposu ve 3 adet terfi binası, Hürriyet Mahallesi'nde 1 su deposu, 1 adet terfi binası ve Topalan İşkar'da ise 1 su deposu yenileniyor. Projenin tamamlanma aşamasına geldiğini belirten DİSKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, amaçlarının hijyen, güvenirlik ve kalite unsurlarını sağlayarak vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz su vermek olduğunu söyledi.