Hazro'ya 24 saat kesintisiz içme suyu

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde yaz aylarında yaşanan su sıkıntılarını gidermek için ilave su kaynağı arayışları çerçevesinde Hürriyet Mahallesi'nde sondaj kuyusu açılıyor.

Hazro merkez ve bağlı mahalleleri kapsayacak içme suyu yatırımları için DİSKİ ekipleri, saha çalışmalarını sürdürüyor. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su'nun “Hazro'da 24 saat kesintisiz su verilecektir” talimatı üzerine çalışmalara başlayan DİSKİ ekipleri, ilçenin su sorununu çözecek projelere ve yatırımlara başladı. İlçede açılan sondaj kuyusu ile ilave 10-15lt/s su temini hedeflenip, Hazro ilçesinin kesintisiz içme suyu alması sağlanacak.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Hazro Kaymakamı Salih Sak ve teknik ekipten oluşan bir heyet çalışmaları yerinde inceledi.

Hazro İlçesi Hürriyet Mahallesi mevkiinde daha önceden yaşanan su sıkıntısına çözüm bulmak adına çalışmaların yapıldığını hatırlatan Tutşi, “DİSKİ olarak Diyarbakır'ımızın en ücra yerine hizmet götürme gayretiyle çalışıyoruz. Hemşerilerimizin temiz suya ulaşması için her noktada en iyi projeleri hayata geçiriyoruz. Hürriyet Mahallemizde başlattığımız içme suyu sondaj kuyusu çalışmasında şu an 90 metredeyiz, 120 metreye kadar inmeyi planladık. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayıp hemşerilerimizin sağlıklı içme suyuna ulaşmasını sağlayacağız" ifadelerinde bulundu.