HDP il binas? ?n?nde 110 g?nd?r evlat n?beti tutan anneden da?dakilere ?a?r?

?ocuklar?n?n ter?r ?rg?t? PKK taraf?ndan da?a ka??r?ld??? iddias?yla HDP Diyarbak?r ?l Ba?kanl??? ?n?nde oturma eylemi yapan ailelerin n?beti 110'uncu g?n?ne girdi. Evlat n?betindeki annelerden S?heyla Demir, da?dakilere ?a?r?da bulanarak, "T?rk-K?rt diye bir dava yok, sizi Amerika ve ?srail u?a?? olarak kullan?yorlar. Onlar?n ?ocuklar? Avrupalarda okurken, siz da?da tepede s?r?n?yorsunuz" dedi.

?ocuklar?n?n ter?r ?rg?t? PKK mensuplar? taraf?ndan da?a ka??r?ld??? iddias?yla HDP Diyarbak?r il binas? ?n?nde 3 Eyl?l'den bu yana oturma eylemi yapan ailelerin evlat n?beti 110'uncu g?n?nde de devam ediyor. A?r?'dan 5 y?l ?nce da?a ka??r?lan 17 ya??ndaki k?z? Hayal i?in gelip oturma eylemi yapan S?heyla Demir, 110 g?n ge?mesine ra?men eylemlerini s?rd?rd?klerini belirtti.

"Bunca genci da?a ??kard?n?z heba ettiniz"

Evlatlar?n? al?p gidene kadar oturma eylemlerini s?rd?receklerini belirten anne Demir, ?110 g?nd?r biz burada oturuyoruz ve beklemeye de devam edece?iz. Zaten biz verdi?imiz kararda evlatlar?m?z? al?p ?yle gidece?iz demi?tik. Bu kararl???m?z devam ediyor ve in?allah evlatlar?m?z? al?p buradan ?yle kalkar?z. Hatice Ceylan o?luna kavu?tu onun dar?s? in?allah bizim ba??m?za. Onun o?lu nas?l geldi ise bizim evlatlar?m?zda gelir bize kavu?ur. Bir umutla bekliyoruz in?allah bu eme?imiz bo?a gitmeyecektir inan?yorum? diye konu?tu.

HDP'lilere tepki g?steren Anne Demir, ?110 g?nd?r buraday?z HDP'lilerden hi? birini yan?m?zda g?rmedik. S?zde K?rt'? savunuyorlar, biz de K?rt'?z biz K?rtl???m?z ile gurur duyuyoruz. E?er onlar K?rt olsalard? ?u an da bizim yan?m?zda olurlard?. Ama yan?m?zda olacaklar?na benim k?z?m? da?a ??kard?lar. Onlar?n tek yapt??? ?ey, gen?leri e?k?yal?k ve gen?leri da?a ??karmakt?r. Birde biz K?rt'?z diye K?rtl?kleri ile ?v?n?yorlar. Bu K?rtl?k de?il ?erefsizliktir. Bunca genci da?a ??kard?n?z heba ettiniz. 5 y?ld?r bizi bu ac?ya mahkum ettiniz. Biz sizin hakk?n?zdan ??kamay?z ama Allah sizin hakk?n?zdan ??kar in?allah. Tek bedduam?z budur ve gece g?nd?z bu bedduay? ediyoruz. Birde arka kap? a?m??lar, y?zleri bu ?n kap?dan ??kmaya tutmuyor birde arka kap?y? kullan?yorlar. Nereden kap? a?arlarsa a?s?nlar sonu?ta ayn? binaya giriyorlar ve bizim i?in hi? fark etmez. Bizim tek bedduam?z, in?allah bizim ah?m?z? Allah onlardan alacakt?r. Bu evlatlar?n ah? onlara kalmayacak? diye konu?tu.

"T?rk-K?rt diye bir dava yok"

Da?da bulunanlara da seslenen anne S?heyla Demir, ?Bir anne olarak ?ncelikle orada bulunan b?t?n gen?lere sesleniyorum, d?n?n gelin ve anneniz ile baban?z ac? ?ekiyor. ?u an da bizi izliyor veya duyuyorsan?z g?r?yorsunuz biz ne kadar ac? ?ekiyoruz. Bizde sizin gibi olan evlatlar?m?z? kaybettik. ?u an da benim k?z?m da orada ve d?n?n gelin. Bu T?rk-K?rt diye bir dava yok. Sizi kand?r?yorlar. Kendi davalar? i?in sizi kullan?yorlar. Sizi Amerika ve ?srail u?a?? yapm??lar. Sizin arkan?zdan para kazan?yorlar ve onlar yiyip keyif ediyor. ?ocuklar? Avrupalarda okurken siz da?da tepede s?r?n?yorsunuz de?er mi? Sizde gen?siniz ve sizin de hayalleriniz vard?r. Ama yine de diyorum ?ok ge? de?il. Bir an ?nce d?n?n gelin ve g?venlik g??lerimize teslim olun. E?er buradan Hayal de beni izliyor ise l?tfen d?n gel bak ben karde?inle seni 110 g?nd?r burada bekliyorum. Beklemeye de devam edece?im ve gerekir ise ?l?me kadar devam edece?im. ?stiyor ki d?n gel bak annen seni burada bekliyorum. Seni ?ok seviyorum bunu hi? unutma? ?eklinde konu?tu.