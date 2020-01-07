HDP önünde, ailelerin evlat nöbeti 127'nci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 127'nci gününe girdi. Kızı dağa kaçırılan acılı baba Mehmet Laçin, "HDP'yi kapatıp Kandil'e yürür çocuklarımızı almadan gelmeyiz" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 63 ailenin umutlu bekleyişi 127'nci gününde de devam ediyor. 2011 yılında anne ve babasının boşanmasıyla dayısının yanına yerleşen ve iddiaya göre dayısının HDP aracılığıyla 18 yaşında Kocaeli'de lise son sınıf öğrencisiyken dağa gönderilen Gamze Laçin'in babası Mehmet Laçin, HDP'ye kilit vurana kadar eylemlerini sonlandırmayacaklarını söyledi. Laçin, “HDP'den alacağım var, alacağımı almadan buradan ayrılmam, HDP fazla direnmesin. Bu çocukları verdiği kendisidir, getirmesi de en kolay o teslim eder. HDP'yer kilit vurulmadan bu çadır buradan kalkmaz, kilit vurulsa bile bu sevda, evlat acısı bitmez Kandil'e doğru yürüyüşe geçeriz. Son yolculuğumuz Kandil'dir, oraya doğru yürüyüşe geçer çocuklarımızı almadan gelmeyiz. Bedel ödüyorlar ya ben de bedel ödemeye giderim. Kızım seni kandırdılar. Beklerim seni kızım ben buradayım" dedi.