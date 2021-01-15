HDP önünde evladını bekleyen baba Aydın: "HDP'nin yaptığının dört kitapta da yeri yok”

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerden Süleyman Aydın, "Katılım nerdeyse sıfıra indi, HDP'nin yaptığının dört kitapta da yeri yok" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 501'inci gününde de devam ediyor. Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için 501 gündür HDP il binası önünde beklediklerini söyledi. Aydın, "501 gündür biz buradayız. Bütün dünya sesimizi duydu, bir tek HDP duymadı. HDP bize artık kör ve sağır olmuş, duymazlıktan geliyorlar. Vicdan bunlarda yok, onları artık vicdana da davet etmiyoruz. Vicdan olsaydı çoktan bir şeyler yapmış olurlardı. Bunlar Kandil'den talimatsız bir şey yapamıyorlar. Bu HDP'nin yaptığının dört kitapta da yeri yok. Biz burada mağduruz, hani anneler onların en hassas noktası idi. Anneler 501 gündür kapılarında feryat ediyor, biz mal mülk değil çocuklarımızı istiyoruz. 5 yıldır oğlumdan haber alamadım, ölümü sağ mı diye, hep onun hasret ve özlemiyle kalkıp oturuyoruz. Biz artık bizim çocuklarımız değil de başkalarının çocuklarının buradan gitmemesi için çaba gösteriyoruz. HDP'nin iç yüzünü bütün Türkiye görsün istiyoruz. Bunun da meyvelerini aldık, katılım nerdeyse yüzde sıfıra indi. Eylemimizden HDP ve PKK rahatsızlık duymaya başladılar. Sonuna kadar bunlarla mücadele vermeye devam edeceğiz" dedi.