HDP önünde evlat nöbeti devam ediyor

Farklı şehirlerden 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'a gelerek HDP il binasının önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 245'inci gününde sürüyor. İstanbul'da 1993 yılında 15 yaşındayken top oynamak için evden çıkan Serdar Yüceyurt'tan bir daha haber alamayan anne Hatun Yüceyurt, iddiaya göre, evladının örgüt yandaşları tarafından kandırılarak dağa gönderildiğini söyledi.

Evladına "teslim ol" çağrısında bulunan Yüceyurt, "Ben oğlumu 30 yıldır arıyorum ama bir türlü bulamıyorum. Allah HDP'nin belasını versin. Bizi çocuklarımıza hasret bıraktılar. Oğlum neredeysen çık gel, devletimizin asker ve polisine teslim ol. Oğlum artık bu hasret son bulsun. Eğer beni duyuyorsan bir an önce gel" dedi.