HDP önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı 350 oldu

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine, 1219'uncu günde 350'nci aile katıldı.

Erzurum'da 2014 yılında 20 yaşındayken kaçırılan ağabeyi İsa Doğan için Diyarbakır'a gelen Musa Doğan da oturma eylemine dahil oldu. Doğan, "İsa'nın kardeşiyim, 20 yaşında iken 2014 yılında kaçırıldı. Biz ağabeyimin gelmesini istiyoruz, bize ulaşmasını istiyoruz. Erzurum'dan geldim; 8 yıldır annem ve babam perişan. Babam işitme engelli. İçine ata ata kendini bitirdi. Annem her gün ağlıyor. Artık onun geri gelmesini istiyoruz. Terör örgütü götürdü, onlardan geri istiyoruz. Ailemize verdikleri acılar yeter, ağabeyimizi istiyoruz" dedi.