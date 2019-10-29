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HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler için kışlık çadır kuruldu

HDP Diyarbakır il binası önünde çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin bekleyişi 57.

günde de devam ederken, hava şartlarından dolayı zorluk çeken ailelere hayırsever bir vatandaş tarafından kışlık çadır gönderildi. Aileler yaz kış demeden çocukları gelene kadar HDP önünden gitmeyeceklerini ifade ederek, hayırsever vatandaşa teşekkür etti.


gününde devam ederken, hava şartlarından dolayı zorluk çeken ailelere hayırsever bir vatandaş tarafından kışlık çadır gönderildi. Çadırın kurma işlemleri devam ederken, evlat nöbeti tutan aileler de çadır kurulumunda işçilere yardım etti.


Yaz kış demeden HDP önünde evlat nöbetlerini sürdüreceklerini belirten evlat nöbetindeki ailelerden Süleyman Aydın, "Yağmurda üşüdüğümüzü gören hayırsever bir vatandaş bizlere çadır göndermiş. Aileler adına kendisine çok teşekkür ederim. Fakat yağmur da yağsa çamur da olsa biz burada evlatlarımız gelinceye kadar nöbetimizi sürdüreceğiz" dedi.


Çadır kurulumu sürdüğü sırada işçilere yardım eden ailelerden Muhittin Avunan da, yağmur kar demeden burada olacaklarını, evlatları gelinceye kadarda buradan ayrılmayacaklarını ifade etti.

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