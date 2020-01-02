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HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti sürüyor

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 122.

gününde devam ederken, Beykozlu Ordulular Derneği Yönetim Kurulu ve üyeleri aileleri ziyaret etti.


Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Bulvarı'nda bulunan HDP il binası önüne gelen Beykozlu Ordulular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezayi Biçer ve yönetim kurulu üyeleri, ailelerin acısını paylaştıklarını dile getirdi. Ailelerle tek tek görüşen Biçer, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Burada evlatları için eylem yapan ailelerin yanında olduklarını belirten Biçer, “Biz İstanbul Beykozlu Ordulular Derneği olarak Diyarbakır'da eylemde olan aileleri ziyarete geldik. 3 Eylül 2019'da başlatmış oldukları bu kutsal görevi canı gönülden destekliyoruz. Kıymetli annelerimizin ve babalarımızın her zaman yanındayız. İstanbullu, Beykozlu ve Ordulu annelerin de selamını annelere getirdik. Allah'a tez zamanda annelerin yavrularına kavuşması için dua ediyoruz” dedi.


Yapılan açıklamanın ardından ailelerle görüşen grup daha sonra bina önünden ayrıldı.

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