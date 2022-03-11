HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 921. gününde sürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi, 921'inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi 921'inci gününde de sürüyor.

Evlat nöbetinde olan baba Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için 921 gündür HDP İl Başkanlığı önünde beklediklerini söyledi.

“Biz hepimiz evlatlarımızı HDP'den istiyoruz”

Anne ve babalar olarak mücadelelerinde kararlı olduklarını aktaran Aydın, “Anne ve babalar olarak yılmayacağız. Sonuna kadar evlatlarımız için mücadele edeceğiz. Hiç kimse bizi yıldıramaz ve biz burada hepimiz evlatlarımızı istiyoruz. Evlatlar gelinceye kadar burada olacağız ve eylemimizi sonlandırmayacağız. Biz hepimiz evlatlarımızı HDP'den istiyoruz, çünkü bizim çocuklarımızı HDP bizzat kandırıp dağa gönderiyor. HDP kepenk kapatıp buradan gitti. Gelsinler burada bulunan halka hesap versinler ve bu halk kesinlikle kapılarından kalkmayacaktır. HDP, PKK ile arasına mesafe koymayıncaya kadar da biz anne ile babalar olarak asla kapılarından kalkmayacağız” dedi.

“Artık gelin sizde devletin şefkatli kollarına teslim olun”

Başta oğlu Özkan olmak üzere dağda bulunan bütün çocuklara çağrıda bulunan baba Aydın, “Oğlum beni duyuyor ve görüyor ise güvenlik güçlerine teslim olun. Görüyorsunuz, üst yöneticileri gidip sıcacık yataklarında yatıyorlar ve sizi orada mağaralarda ölüme mahkum ediyorlar. Artık gelin sizde devletin şefkatli kollarına teslim olun ve bu hasretlik bitsin. Bakınız anne ile babalarınız sizin yolunuzu gözlüyorlar. Eğer sesimizi duyuyorsanız güvenlik güçlerine teslim olun” diye konuştu.