HDP önünde evlat nöbeti tutan anne: “Evlatlarımızın üzerinden pis elinizi çekin”

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 344'üncü gününde aralıksız sürüyor. Kızı Aysun'un 8 sene önce HDP'liler tarafından kandırılarak kaçırıldığını ileri süren Aydan Arslan, çocuğuna ‘teslim ol' çağrısında bulundu.

4 senedir HDP önünde evlat mücadelesine kararlı bir şekilde devam ettiğini dile getiren Arslan, “Yaklaşık 4 senedir HDP önündeki evlat mücadelemi devam ettiriyorum. HDP'liler ne bizi gördü ne de duydu. Sonuna kadar evlat mücadelemize devam edeceğiz. Bizim mücadelemiz evladımız içindir. Biz kimseden mal mülk istemiyoruz. Sadece evlatlarımızın geri gönderilmesini istiyoruz. Bütün anne ve babalar olarak diyoruz ki; evlatlarımızın üzerinden pis elinizi atın. Biz evladımızı HDP'den istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Kızım 8 sene önce kandırılarak dağa kaçırıldı. Kızım eğer beni görüyor ve duyuyorsan teslim ol. Artık dayanacak gücümüz kalmadı” dedi.