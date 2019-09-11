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HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 9'uncu günde 23'e yükseldi

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı 9’uncu gününde 23’e yükseldi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı 9'uncu gününde 23'e yükseldi.


Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül'de oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı, eylemin 9'uncu gününde 23'e yükseldi. Bugün HDP il binası önüne gelen baba Mehmet Kahraman, oğlu Ercan Kahraman'ın 1999 yılında PKK tarafından kaçırıldığını ve bugüne kadar bütün kurumları dolaştığını fakat haber alamadığını belirterek oturma eylemine katıldı. Oğlunun şu anda 40 yaşında olduğunu belirten acılı baba, 20 yıldır oğluna hasret yaşadığını ifade ederek, oğlunun bulunmasını istediğini söyledi.



Er Sedat'ın teyzeleri de eyleme katıldı


Van'da vatani görevini yaptığı sırada akrabalarını görmek için Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine giden ve buradan Erzurum'a giderken Lice ilçesi Fis Ovası mevkiinde PKK'lılar tarafından sözde yol kontrolü yapıldığı sırada minibüsten indirilerek kaçırılan er Sedat Uslu'nun (28) teyzeleri Halime Şehitoğlu ile Macide Uslu da, 2015 yılından bu yana yeğenlerinden haber alamadıklarını ifade ettiler. Halime Şehitoğlu ve Macide Uslu, Sedat'ın annesi olmadığı için HDP il binası önüne geldiklerini ve yeğenlerine kavuşmadan buradan gitmeyeceklerini söylediler.



Kızını internetten gördü, yıkıldı


Fatma Akkuş, kızı Songül Akkuş'un (16) 2015 yılında terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPJ'ye katıldığını ve kızını internet sitelerinde gördüğünü söyledi. HDP önündeki ailelere destek verip oturma eylemine katılan Fatma Akkuş, "Kızım geri dön, ne olursa olsun kızımsın, bağrıma basıyorum geri dön. Geri dönmesini istiyorum. Baban hastadır ne olur geri dön" diyerek gözyaşlarına hakim olmadı.


HDP Diyarbakır il binası önünde ailelerin bekleyişi 9. devam ediyor.

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