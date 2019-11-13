HDP önünde gerginlik

HDP önünde başlayan gerginlik güvenlik güçlerinin araya girmesiyle son buldu.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan 56 ailenin umutlu bekleyişi 72'nci gününe girdi. İstanbul'da yaşayan Şevket-Fatma Bingöl çifti, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için 72 gündür oturma eylemine devam ederken dağdaki yakını olan teröristin ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi. Aileler ağıtlara dayanamayınca HDP il binasına saldırdı. HDP il binasının camlarının kırıldığı görüldü. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle öfkelenen aileler sakinleştirildi. Fenalaşan anneler 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Evlatlarımızın ölüm haberini duymak istemiyoruz"

Acılı anne Fatma Bingöl, "Az önce telefon geldi, akrabamızın çocuğu öldürülmüş. 3 aydır öldürmüşler fakat yeni haber vermişler. Biz bu haberleri evlatlarımızdan duymak istemiyoruz, artık birileri bir el atsın yeter desin bunlara. Annesini aradım feryatları dağı taşı deliyor ve konuşamıyordu. Neden kimse bizi duymuyor, devlet bunların nefesini kesin, elleri kolları her yere uzanmasın. Bizim evlatlarımız ölmesin bunlar yüzünden, yazık günah değil mi? 10-14 yaşında çocukları götürüyor orada öldürüyorlar bunların günahı nedir” dedi.