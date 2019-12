HDP önünde nöbet tutan anne Hüsniye Kaya'nın kızı Mekiye evine döndü

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Hüsniye Kaya'nın önceki gün terör örgütü PKK/YPG'nin elinden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kızı Mekiye Kaya, terör örgütünden kaçtığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Kandırılarak gittiğini belirten Kaya, “Aradan yıllar geçtikten sonra kaçıp geldim. Şuanda çok mutluyum aileme kavuştum. Çok mutluyum. İyi ki geldim, iyi ki oradan çıkıp geldim aileme kavuştum. Şuanda çok mutluyum. Çok sevinçliyim yeni doğdum. Yeni doğdum dünyaya. Böyle kendimi his ediyorum” dedi.

Diyarbakır'da, HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Hüsniye Kaya ile eşi Hüseyin Kaya, 15 yaşında dağa kaçırılan evlatlarıyla 5 yıllık hasretin ardından sıcak yuvalarında bir araya geldi.

Hüsniye Kaya'nın HDP il binası önündeki eylemi devam ettiği sırada, 21 Aralık'ta terör örgütü PKK'dan kaçıp Irak'ın Erbil kentinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güvenlik güçlerine olan ve önceki gün Diyarbakır'a getirilen Kızı Mekiye Kaya (19), emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Evine döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten Mekiye Kaya, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine terör örgütünden nasıl kaçtığını ve duygularını anlattı.

“Şuanda çok mutluyum aileme kavuştum”

Kandırılarak gittiğini belirten Kaya, “Kandırdılar beni ve bende dağa gittim. Direk Suriye tarafına geçtim. Suriye'de kalıyordum. Ben küçüktüm diye, onların genç çalışmalarına katılıyordum. Beni onların sözde gençlik taburuna yazdılar. Aradan yıllar geçtikten sonra kaçıp geldim. Şuanda çok mutluyum aileme kavuştum. Çok mutluyum. İyi ki geldim, iyi ki oradan çıkıp geldim aileme kavuştum. Şuanda çok mutluyum” dedi.

“Geldiğim gün, ilk doğduğum gündür”

Geri döndüğü için yeni doğduğunu altını çizen Kaya, “Daha çocuk yaşta bilmedikleri bir savaşa gidenler onların ailelerine kavuşmasını istiyorum. Diyorlar ki HDP il binasının ortasında çocukları gelsin diye eylem yapıyorlar. Ben isterim ki orada eylemde olan annelerin, babaların çocukları geri dönsün ve aileler de mutlu olsunlar. Ben geldim gerçekten mutlu oldum. Daha yeni doğdum, ilk doğdum. Geldiğim gün ilk doğduğum gündür. Dünyaya yeni geldim. Mutluyum da aileme kavuştuğum için. Oradakiler bize diyorlardı, ‘teslim olursanız sizi tutuklarlar, size işkence yaparlar' tabi bu söylemlerle bir korku insana sarıyor ve insan korkuyor. Ama ben geldim gerçekten öyle bir şey yoktu. Öyle bir şey ve insanın gözünü korkutmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ben şuanda aileme kavuştum ve çok mutluyum. İstiyor ki o çocuklar, aileleri eylem yapan küçük çocuklar ailelerine kavuşsunlar. Dönsünler gelsinler. Diyorlar ki belki dağdaki ile buradaki yaşam aynı değildir. Ama aile kokusu ve aile insanı sevindiriyor ve mutlu oluyor. İyi ki bende geldim. Ailemin yanına geldim diye çok mutluyum. Çok sevinçliyim yeni doğdum. Yeni doğdum dünyaya. Böyle kendimi his ediyorum” diye konuştu.

“Kızım eve döndü sanki yeni Dünya'ya getirmiş gibi oldum”

Kızını yeni dünyaya getirmiş gibi olduğunu belirten anne Hüsniye Kaya ise, “Çok şükür kızım geldi şimdi evdedir ve mutlu oldum. Canım artık acımıyor ve rahat oldum. Bir yerim ağırmıyor artık ve iyileştim. Her gün ağlıyordum, her gün düşünüyordum. Kendi kendime soruyordum. Nasıl kızım elime geçecek, nasıl kızıma kavuşacağım. Kendime söylüyordum. Kızım ölüdür. Ölü olmasaydı bir gün bize telefon açardı. Bizle konuşurdu. Kızım 5 yıl oldu evde yoktu. 8 Bayram oldu ama kızım evde değildi. Her gün biz ağlıyorduk. Şuanda geldi çok şükür ve canım rahat oldu. Kafam rahat oldu. Kızım eve döndü sanki yeni Dünya'ya getirmiş gibi oldum. Allah razı olsun devletimizden, askerimizden, polisimizden. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun ve başımızdan eksik etmesin. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'dan Allah razı olsun. Allah işlerini güçlerini rast getirsin ve Erdoğan bizim babamızdır. Yani babamdır, benim babamdır ve kurban keseceğim” şeklinde konuştu.

Baba Hüseyin Kaya da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ederek, kızı geri geldiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.