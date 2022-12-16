HDP önündeki aileler bombalı saldırıyı kınadı

Terör örgütü mensuplarınca çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia edip, 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 201'inci gününde devam ediyor. Aileler Diyarbakır'da sabah saatlerinde gerçekleşen terör saldırısını kınayarak, HDP il binası önünde sloganlar attı.

Evladını hain terör örgütü PKK'nın pençesinde kurtararak ailelere destek vermeye devam eden Ayşegül Biçer, terörün her türlüsünü şiddetle kınadıklarını ve lanetlediklerini belirtti. Biçer, “Biz Diyarbakır aileleri olarak bugün sabah namazı saatlerinde yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Buradan bir kere daha terörün yüzünü gördük. Biz aileler olarak tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi.

Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için HDP il binası önünde beklediklerini, muhalefet partilerinin terör saldırısı ve HDP konu olunca sessiz kaldıklarını söyledi. Aydın, “Bugün terör örgütü PKK bir kez daha çirkin yüzünü göstermiştir. 8 polisimiz maalesef yaralandı, terör örgütü PKK'yı lanetliyoruz. Biz de tam bunun için burada evlat nöbetine devam edeceğiz. Bakın bu terör örgütü PKK'nın son çırpınışıdır. Biz buradan bütün muhalefet partililerine de sesleniyoruz. Bakın askerlerimiz ve polislerimiz bombalanıyor siz sessiz kalıyorsunuz. Konu HDP ve PKK olunca da sessiz kalıyorsunuz. Neden sessiz kalıyorsunuz? Sonuna kadar asker ve polislerimizin yanındayız. Sonuna kadar bu Kandil'in şubesinde evlat mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.