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HDP önündeki aileler, çocukları için direnmeye devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 514’üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 514'üncü gününe girdi.


Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 514'ncü gününde de devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişi sürdüren annelerden Songül Altıntaş, dağa kaçırılan oğlu Müslüm'e kavuşmak için oturma eylemi yaptığını belirterek, 6 yıldır evladının peşinde olduğunu söyledi. Oğlu Müslüm'ü almadan oturma eylemine son vermeyeceğini söyleyen Altıntaş, "Çocuğumuzdan haber alana kadar burada nöbet tutacağız. HDP'den ve PKK'dan oğlumu istiyorum. Oğlumu almadan gitmiyorum. HDP ve PKK Kürtlere ihanet ediyor, zulmediyorlar. Kürtlerin çocuklarını dağa kaçırıyorlar" dedi.

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