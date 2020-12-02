HDP önündeki aileler, çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin bekleyişi 457'nci gününde de devam ediyor. Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde oturan Remziye Akkoyun, 5 yıldır kayıp olan oğlu Azad'ın PKK'lılar tarafından kaçırıldığını belirterek, 457 gündür oturma eyleminde bulunduğunu söyledi. Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan ve oğlunun 5 yıl önce HDP'liler tarafından kandırılarak terör örgütü PKK'ya katılması için dağa kaçırıldığını öne süren anne Akkoyun, "Azad'ım 5 yıl önce bu parti binasına geldi ve o günden sonra kendisinden haber alamadım. Defalarca parti binasına geldim oğlumu verin bana geri getirin dedim. Fakat kimse sesime kulak vermedi. Artık tahammülüm kalmadı. Oğlumun hasretinden geceleri yatamıyorum. Yeter artık oğlumu bana versinler" dedi.