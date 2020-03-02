HDP önündeki aileler direniyor, sayı her geçen gün artıyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe çığ gibi büyüyor. Evlat nöbetinin 182'nci gününde bir anne daha eyleme katıdı. Oğlu Eren Yalçın'ın 2015 yılında 17 yaşındayken terör örgütü yandaşları tarafından dağa kaçırıldığını belirten Fadime Aksu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinden HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek eyleme katıldı. Elinde oğlu Eren Yalçın'ın fotoğrafını taşıyan ve 5 yıldır oğlundan hiçbir haber alamadığını kaydeden Aksu, "Ben buraya çocuğumu bulmaya ve onunla kavuşmaya geldim. Ben çocuğuma kavuşmadan da asla buradan gitmem. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum çünkü kelimeler boğazımda düğümleniyor. Oğlum ben seni hiç bırakmayacağım. Gittin gideli seni arıyorum. Yavrum kuzum senin resimlerinle yatıyorum, senin resimlerinle kalkıyorum. Evde balkonda her gece senin yolunu gözlüyorum. Senin kaçırılmana kim sebep olmuş ise benim gibi ciğeri sızlasın" dedi.

Gözyaşları ve feryatlarla konuşmasını tamamlayan Aksu, daha sonra HDP önündeki ailelerin eylemine katıldı.