HDP önündeki aileler İdlib ve Van şehitleri için ellerinde kefen ve Türk bayrağıyla saygı duruşunda bulundu

Evlat nöbetindeki babalardan Fahrettin Akkuş, "Kefenimizi hazırlamışız, HDP binasının önündeyiz. Kefenimizi sırtımıza almışız. Bunlardan sadaka istemiyoruz, para istemiyoruz, çocuklarımızı istiyoruz" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve 158 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, Van ve İdlib'de şehit olan asker ve korucular ile hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ellerinde Türk bayrağı ve kefen ile saygı duruşunda bulunan aileler adına açıklamalarda bulunan evlat nöbetindeki babalardan Fahrettin Akkuş, "Allah Türkiye Cumhuriyeti devletini korusun. Allah şehitlerimize rahmet etsin ailelerine baş sağlı diliyorum. Sonuna kadar şehitlerimizin arkasındayız. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimizin polisimizin askerimizin canı sağ olsun. Kefenimizi hazırlamışız, HDP binasının önündeyiz. Kefenimizi sırtımıza almışız. Bunlardan sadaka istemiyoruz, para istemiyoruz, çocuklarımızı istiyoruz. Biz bu çocuklarımız gelmeyene kadar biz burada bu kefeni giymişiz gitmeyeceğiz. Yeter artık yeter" diye konuştu.

Açıklamanın ardından aileler, "şehitler ölmez, kahrolsun HDP ve PKK" sloganları attı.