HDP önündeki aileler kısıtlama nedeni ile eylemlerine 2 gün ara verdi

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerine 2 gün ara verdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, evlat nöbetine İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak illerinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 2 gün ara verdi. Ailelerin, pazartesi günü eylemlerine kaldıkları yerden devam edeceği kaydedildi.